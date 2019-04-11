Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана уверяет, что договор с Россией продлен до 2050 года. Ранее представитель министерства сообщил, что вопрос стоит на повестке дня

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Казахстанская сторона сохраняет приверженность заключенным с Россией договоренностям по срокам аренды комплекса «Байконур». Об том сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает TengriNews.

В ведомстве напомнили, аренда Российской Федерацией комплекса «Байконур» продлена до 2050 года. В сообщении министерства уточняется, что все вопросы относительно социально-экономического города Байконур, поднятые депутатами на заседании сената казахстанского парламента, будут рассмотрены на ближайшем заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», возглавляемой заместителями глав правительств Казахстана и России.

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана». Слова Нургожина последовали в ответ на реплику депутата сената Мурата Бактиярулы, который обратил внимание на проблемы жителей Байконура.

Бактиярулы заявил о том, что в аренде у России должна остаться только площадка для запуска ракет, а сам город Байконур должен полностью подчиняться властям Казахстана. Объяснил он это тем, что из-за аренды есть проблемы с двойным налогообложением, ремонтом зданий, возможностями получить кредиты местным предпринимателям под залог недвижимости, сообщает издание «Эхо Казахстана».

О проблемах, связанных с арендой, Бактиярулы говорил ежегодно в течение последних нескольких лет. Например, в сентябре прошлого года депутат жаловался на то, что жители Байконура не получали в российских медучреждениях гарантированную бесплатную помощь. Он настаивал на том, что из-за дороговизны услуг жители города и обслуживающие их службы должны получать дополнительные надбавки, указывало издание Nur.kz.