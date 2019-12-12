Ученые обнаружили связь между долгим сном и увеличением риска инсульта

Длительная дремота днем или сон более девяти часов ночью могут привести к повышению риска развития инсульта. Об этом пишет EurekAlert со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Neurology.

Проведенное учеными исследование показало, что люди, которые регулярно дремали днем более 90 минут, имели на 25% больше вероятности возникновения инсульта, чем те, кто дремал до 30 минут.

К тому же, риск инсульта увеличился на 23% у тех, кто спал девять и более часов в сутки. Также отмечается, что люди, которые и спали более девяти часов в сутки и долго дремали днем, были на 85% больше склонны к возникновению позднего инсульта.

В исследовании принимали участие 31 750 жителей Китая, средний возраст которых составил 62 года. Наблюдения велись в среднем шесть лет. Уточняется, что в начале эксперимента у них не наблюдалось инсультов и других проблем со здоровьем, однако по окончании работы было зафиксировано 1 557 случаев инсульта.

При этом автор работы, доктор медицинских наук Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане Сяомин Чжан уточняет, что исследование не доказывает причину и следствие того, как длительный сон влияет на возникновение инсульта, но показывает, что они могут быть связаны. По его словам, у людей, которые долго спят, повышается уровень холестерина и увеличивается окружность талии, что, в свою очередь, является признаками повышенного риска развития инсульта.