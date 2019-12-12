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Ученые обнаружили связь между долгим сном и увеличением риска инсульта

Длительная дремота днем или сон более девяти часов ночью могут привести к повышению риска развития инсульта. Об этом пишет EurekAlert со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Neurology.

Проведенное учеными исследование показало, что люди, которые регулярно дремали днем более 90 минут, имели на 25% больше вероятности возникновения инсульта, чем те, кто дремал до 30 минут.

К тому же, риск инсульта увеличился на 23% у тех, кто спал девять и более часов в сутки. Также отмечается, что люди, которые и спали более девяти часов в сутки и долго дремали днем, были на 85% больше склонны к возникновению позднего инсульта.

В исследовании принимали участие 31 750 жителей Китая, средний возраст которых составил 62 года. Наблюдения велись в среднем шесть лет. Уточняется, что в начале эксперимента у них не наблюдалось инсультов и других проблем со здоровьем, однако по окончании работы было зафиксировано 1 557 случаев инсульта.

При этом автор работы, доктор медицинских наук Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане Сяомин Чжан уточняет, что исследование не доказывает причину и следствие того, как длительный сон влияет на возникновение инсульта, но показывает, что они могут быть связаны. По его словам, у людей, которые долго спят, повышается уровень холестерина и увеличивается окружность талии, что, в свою очередь, является признаками повышенного риска развития инсульта.

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Кроме того, Чжан отметил, что в исследовании участвовали «взрослые, здоровые китайцы», поэтому его результаты могут не относиться к другим группам людей.

В конце октября ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков в разговоре с РБК сообщил, что плохой сон, малоподвижный образ жизни, курение и острый стресс могут спровоцировать инсульт даже у молодых людей. Он добавил, что в последние годы инсульты все чаще случаются у людей до 60 лет. По его словам, это связано с ранним возникновением ишемической болезни сердца, атеросклероза.

Теги: инсульт, сон, исследование
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