В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел. Об этом заявил интендант области Магальянес Хосе Фернандес, передает Национальное телевидение Чили.

Ранее в этом районе обнаружили обломки, которые могут принадлежать пропавшему самолету. Как сообщал Би-би-си генерал чилийских ВВС Эдуардо Москейра, найденные детали могли быть «остатками губок внутренних топливных баков».

По словам Фернандеса, сразу после того, как удалось найти губки, на поверхности воды экстренные службы выловили останки тел и обломки самолета. Он добавил, что останки обнаружили в проливе Дрейка, южнее точки, где предположительно находился самолет. Фернандес отметил, что обломки, вероятно, принадлежащие самолету, обнаружил экипаж бразильского судна, проходившего поблизости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отметил в Twitter, что там же были найдены личные вещи.

Как заявил Фернандес, медицинские службы проверят, смогут ли они сделать на месте анализ останков тел, чтобы определить, кому они принадлежат. Если провести такую экспертизу не удастся, специалисты направят образцы проб для проведения исследования в Сантьяго.