В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 11 дек, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 11 дек, 12:33
Эксперты назвали риски для россиян при подключении к бесплатному Wi-Fi Технологии и медиа, 10:38 В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений об угрозе взрыва Общество, 10:28 Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения РБК и Subaru, 10:28 Ученые обнаружили связь между долгим сном и увеличением риска инсульта Общество, 10:21 Телевизор в телефоне: чем завершится китайская рекламная революция Pro, 10:14 Когда Ethereum перестанет дешеветь: с лета альткоин потерял 61% от цены Крипто, 10:10 Россия не догонит Португалию в этом сезоне в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 10:08 На Кубани нашли «черные ящики» упавшего военного вертолета Ми-28 Общество, 10:06 Здоровый мазохизм: зачем компании из РФ выходить на рынки других стран Pro, 10:04 Провал «Спартака», взлет Карпина, судейские скандалы. Топ-10 событий РПЛ Спорт, 10:00 Досрочные парламентские выборы в Великобритании. Что важно знать Политика, 10:00 7 известных и успешных российских франшиз РБК и Сбербанк Первый, 09:58 В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел Общество, 09:57 Как фитнес-девайсы могут завладеть жизнью Экономика инноваций, 09:53 
Общество ,  
0 
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел. Об этом заявил интендант области Магальянес Хосе Фернандес, передает Национальное телевидение Чили.

Ранее в этом районе обнаружили обломки, которые могут принадлежать пропавшему самолету. Как сообщал Би-би-си генерал чилийских ВВС Эдуардо Москейра, найденные детали могли быть «остатками губок внутренних топливных баков».

По словам Фернандеса, сразу после того, как удалось найти губки, на поверхности воды экстренные службы выловили останки тел и обломки самолета. Он добавил, что останки обнаружили в проливе Дрейка, южнее точки, где предположительно находился самолет. Фернандес отметил, что обломки, вероятно, принадлежащие самолету, обнаружил экипаж бразильского судна, проходившего поблизости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отметил в Twitter, что там же были найдены личные вещи.

Общество
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Как заявил Фернандес, медицинские службы проверят, смогут ли они сделать на месте анализ останков тел, чтобы определить, кому они принадлежат. Если провести такую экспертизу не удастся, специалисты направят образцы проб для проведения исследования в Сантьяго.

Инцидент с самолетом произошел в ночь на 10 декабря. На его борту находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Сначала самолет исчез с радаров, позже чилийские военные заявили, что он разбился. Они отметили, что у самолета закончилось топливо.

Теги: Чили, погибшие, военный самолет
Материалы по теме
В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
Общество
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Общество
Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter