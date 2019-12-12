В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.

В 30 км южнее от места, где C-130 в последний раз выходил на связь, их нашел корабль Antartic Endevour. По некоторым данным, обломки могут принадлежать пропавшему самолету — их доставят на континент и проведут экспертизу.

Ранее чилийские ВВС сообщили, что поиск пропавшего самолета ведется на участке 700 на 250 км в проливе Дрейка. В операции участвуют более десяти самолетов, вертолеты и корабли, самолет ищут также при помощи спутников, принадлежащих Чили, США, Израилю и Перу.

Самолет чилийских ВВС пропал по пути в Антарктиду в ночь на 10 декабря. На его борту находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Позднее чилийские военные сообщили, что самолет разбился: к моменту заявления топливо у самолета закончилось. Сейчас проводится поисково-спасательная операция с целью найти выживших.