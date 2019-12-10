Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter.

Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.

Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol. Он перестал подавать сигналы около 23:00 по местному времени (около 5:00 по мск).

В заявлении ВВС Чили указывается, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что у C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. Эта станция с 1947 по 2004 год функционировала в качестве базы чилийского военно-морского флота для наблюдения за погодой. Позднее ее передали гражданским властям, однако персонал на станции по-прежнему состоит из представителей ВМС. На станции ведутся метеорологические исследования и исследования ионосферы. В зимний период персонал станции составляет около десяти человек, однако летом (в Южном полушарии оно наступает с началом зимы в Северном полушарии) увеличивается до более чем 30 человек.