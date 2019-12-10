Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 63,72 (+0,01) Quote, 09 дек, 12:24
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 70,5 (-0,25) Quote, 09 дек, 12:24
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:22 Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе Общество, 08:05 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 08:05 Точка согласия: как разрешить конфликт между директором и собственником Pro, 08:01 В России резко сократилось количество недельных займов «до зарплаты» Финансы, 08:00 Роскачество назвало лучший майонез Общество, 08:00 Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду Общество, 07:46 Илон Маск задел ограждение на бронированном пикапе Cybertruck Общество, 07:40 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 07:30 В мэрии Владивостока сообщили об обысках Общество, 07:25 В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов Политика, 07:15 Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже Политика, 07:07 ФСИН не нашла системы насилия в российских СИЗО и колониях Общество, 07:00 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 06:45
Общество ,  
0 
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter.

Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.

Разбившийся борт — военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule. На его борту были 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир, сообщает портал Emol. Он перестал подавать сигналы около 23:00 по местному времени (около 5:00 по мск).

В заявлении ВВС Чили указывается, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что у C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. Эта станция с 1947 по 2004 год функционировала в качестве базы чилийского военно-морского флота для наблюдения за погодой.  Позднее ее передали гражданским властям, однако персонал на станции по-прежнему состоит из представителей ВМС. На станции ведутся метеорологические исследования и исследования ионосферы. В зимний период персонал станции составляет около десяти человек, однако летом (в Южном полушарии оно наступает с началом зимы в Северном полушарии) увеличивается до более чем 30 человек.

Самолет, направлявшийся на антарктическую станцию, должен был доставить на станцию оборудование и персонал. Маршрут его следования публиковало AFP.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Антарктида, самолет, авиакатастрофа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter