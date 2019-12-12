В Приангарье поймали продававшую наркотики через мессенджер группировку

Сотрудники МВД в Иркутской области пресекли деятельность группировки, продававшей синтетические наркотики в интернете. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Правоохранители обнаружили в ряде городов и поселков Иркутской области 150 тайников с наркотиками и предотвратили поставку в регион 20 кг запрещенных веществ стоимостью около 60 млн руб.

По данным МВД, для сбыта наркотиков злоумышленники использовали интернет-магазины, которые были созданы на площадке мобильного мессенджера. Для их доставки привлекались курьеры, которые делали закладки в крупных городах региона. Полученные деньги члены наркогруппировки вкладывали в частную пивоварню и торговые точки, реализующие слабоалкогольные напитки. В целях сокрытия дохода и обналичивания прибыли злоумышленники использовали криптовалюту и майнинг-фермы.

МВД задержало предполагаемого лидера группировки и его девятерых сообщников. Были заведены восемь уголовных дел по ст. 228 и 228.1 УК (незаконное приобретение, хранение, производство и сбыт наркотических веществ). Все десять фигурантов арестованы.