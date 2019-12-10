МВД нашло в Подмосковье тайники-закладки с 46 кг наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Подмосковье тайники-закладки, в которых было спрятано 46 кг психотропного вещества метилэфедрона. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В тайниках на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов нашли более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических веществ, задержали в одном из садовых некоммерческих товариществ. При досмотре у него нашли полимерный пакет с веществом, которое оказалось метилэфедроном.

Мужчина сообщил, что сделал в лесу тайник-закладку, после чего оперативники нашли еще два пакета с таким же содержимым. Против мужчины завели дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), его арестовали.