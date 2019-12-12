В аэропортах Москвы отменили и задержали несколько десятков рейсов

В столичных аэропортах задержали 40 рейсов, еще 20 отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» по состоянию на 4:31 12 декабря.



По информации на указанное время, больше всего рейсов было задержано в Домодедово — 24, во Внуково и Шереметьево — по восемь. В Домодедово также отменили 16 вылетов, во Внуково — четыре.

«Яндекс.Расписание» основывается на полученной от аэропортов информации о рейсах. Задержкой считается отклонение от расписания на полчаса и более.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Москве во второй половине недели: температура воздуха с положительной перейдет в небольшой минус.

В конце августа в московских аэропортах задержали более 140 рейсов и отменили еще 11. Больше всего рейсов было задержано в Шереметьево — 71. Тогда в МЧС предупреждали о тумане с ограничением видимости до 800 м.