Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели

Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели

Во второй половине недели в столице похолодает, рассказала РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Волна тепла, накрывшая европейскую часть России, в частности столичный регион, немного идет на спад. Во второй половине недели в Москве станет немного прохладнее. По ночам температура будет уходить в слабый минус, а днем ожидаются околонулевые температуры», — объяснила она.

По ее словам, 11 декабря в первой половине дня в столице ожидается до +3 градусов тепла, затем показания термометров начнут снижаться и ближе к ночи уйдут в минус.

«Температурный режим до конца текущей недели останется существенно — почти на четыре градуса — выше нормы. Температурный режим будет соответствовать скорее третьей декаде ноября, нежели середине декабря», — добавила синоптик.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд связывал декабрьские погодные аномалии с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. При этом прошедшую осень синоптики называли самой теплой в Москве за XXI век.