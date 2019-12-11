Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 10 дек, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 10 дек, 12:24
СК огласил итоги расследования нападения на Памфилову Общество, 10:26 Число визитов клиентов в отделения Сбербанка упало на 15% за год Финансы, 10:23 Почему люксовый аутлет сократил число клиентов, и что из этого вышло РБК и Открытие, 10:23 Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing Политика, 10:16 Как «базарный» маркетплейс стал азиатским ИТ-феноменом — Bloomberg Pro, 10:13 Вратари Василевский и Бобровский признаны главными звездами матча НХЛ Спорт, 10:10 В Саратовской области мужчина напал на полицейских с ножом Общество, 10:10 Почему у Bitcoin нет шансов стать надежной валютой Крипто, 10:05 Тренд будущего: почему совместное и вторичное потребление станет нормой РБК и Райффайзенбанк, 09:55 Жители Бугенвиля проголосовали за независимость своего острова Политика, 09:52 В России аренда места в коворкинге подешевела на 11% Бизнес, 09:52 Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели Общество, 09:40 СКР направил в суд дело украинского экс-министра обороны Общество, 09:35 Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти Общество, 09:30
Общество ,  
0 
Синоптики предупредили москвичей о похолодании во второй половине недели

Во второй половине недели в столице похолодает, рассказала РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Волна тепла, накрывшая европейскую часть России, в частности столичный регион, немного идет на спад. Во второй половине недели в Москве станет немного прохладнее. По ночам температура будет уходить в слабый минус, а днем ожидаются околонулевые температуры», — объяснила она.

По ее словам, 11 декабря в первой половине дня в столице ожидается до +3 градусов тепла, затем показания термометров начнут снижаться и ближе к ночи уйдут в минус.

«Температурный режим до конца текущей недели останется существенно — почти на четыре градуса — выше нормы. Температурный режим будет соответствовать скорее третьей декаде ноября, нежели середине декабря», — добавила синоптик.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд связывал декабрьские погодные аномалии с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха. При этом прошедшую осень синоптики называли самой теплой в Москве за XXI век.

Теги: новости РБК, погода, дождь, снег, декабрь, синоптик
Материалы по теме
Синоптик назвал прошедшую в Москве осень самой теплой за XXI век
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Общество
Синоптики предупредили о первой за эту зиму метели в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter