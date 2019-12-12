Минобороны сообщило подробности крушения вертолета в Краснодарском крае

В Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28, погибли оба летчика, сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, их тела опознаны, полет выполняли «опытные пилоты». Упавший вертолет полностью разрушен, добавил он.

Предварительными причинами крушения называют ошибку в пилотировании и техническую неисправность, сообщил собеседник «РИА Новости».

Вертолет Ми-8 разбился возле военного аэродрома Кореновск в Краснодарском крае около 23:00 мск. Он выполнял полет, когда уже стемнело и в сложных погодных условиях. На место падения направилась комиссия Главного командования ВКС.