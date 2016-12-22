Лидер Бразилии передаст власть избранному президенту 29 октября

Лидер Бразилии Мишел Темер заявил, что начнет передавать власть избранному президенту Жаиру Болсонару с понедельника, 29 октября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



Как отмечается в сообщении, он уже поговорил с Болсонару. «Попросил его сохранить тот энтузиазм, который у него есть, не только когда он говорил со мной, но и когда выступал сегодня ранее за поиск единства страны, ее спокойствия и гармонии», — написал Темер.

В Бразилии в воскресенье, 28 октября, прошел второй тур выборов. По итогам подсчета почти 100% бюллетеней Болсонару получил 55,13% голосов. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада отдали голоса 44,87% избирателей.

Ранее в первом туре выборов, которые прошли 7 октября, Болсонару также лидировал. Он получил 46,24% голосов, против 28,99%. — Аддада.

Болсонару — правый депутат из национального парламента Бразилии. Он избирался парламентарием семь раз. Во время правления военной диктатуры в стране с 1964 по 1985 года Болсонару был десантником и артиллеристом.