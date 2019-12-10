Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

Следовавший на базу в Антарктиде транспортный самолет чилийской авиации пропал с радаров, сообщили власти, передает Reuters. По их данным, на борту находились 38 человек.

Операторы потеряли связь с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules вскоре после 18:00 (около полуночи на 10 декабря по московскому времени). Он перевозил 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажира. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

В 2017 году пропал с радаров транспортный самолет Shaanxi Y-8, позднее стало известно, что он упал у берегов Мьянмы. На его борту находились 122 человека, в частности, 108 военных и членов их семей, а также 14 членов экипажа, сообщало агентство «Синьхуа». Во время поисковой операции спасатели нашли тела 59 пассажиров, позднее они сообщили о еще 31 погибшем.