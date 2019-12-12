Два летчика погибли при крушении вертолета на Кубани

Два летчика погибли при крушении вертолета на Кубани

Оба летчика военного вертолета Ми-28, разбившегося на Кубани, погибли, сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда уже стемнело и в сложных погодных условиях. Он вылетел без боевого комплекта и разбился рядом с аэродромом Кореновск. Сейчас на место крушения выехала комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

В конце ноября в Краснодарском крае разбился вертолет компании «Абрау-Дюрсо». В результате происшествия погиб пилот, который находился на борту один. Им оказался глава некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. По факту случившегося СК завел уголовное дело.