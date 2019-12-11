Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту указывается, что в некоторых регионах водителей начали штрафовать за «движение со средней скоростью», которую определяют с помощью автоматических комплексов. Штрафы выписывали по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час).

Авторы проекта отмечали, что штрафы по ст. 12.9 КоАП РФ в данном случае некорректны, поскольку статья не содержит понятия «средняя скорость», и предложили запретить их. Для выписки штрафа необходима фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время, заключили в записке.

Инициативу о запрете штрафов за превышение «средней скорости» внесли депутаты от ЛДПР в июне 2018 года.