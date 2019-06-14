На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

Российский дорожный НИИ готовит поправки в ГОСТ, которые позволят устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ». Пока речь идет только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), оператором которых является государственная компания «Автодор».

Для повышения скоростного лимита должны быть определенные условия. Так, на дороге не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Помимо этого в случае серьезной непогоды (снегопада или ливней) скорость должна ограничиваться. На дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Все эти критерии появятся в новом ГОСТ впервые.

При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим будет отменен.

В настоящее время максимально разрешенная скорость на российских дорогах — 110 км/ч. Речь идет о лимите для легковых автомобилей и мотоциклов на автомагистралях.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Коммерсанту», что новый ГОСТ «теоретически» нужен, однако немногие российские магистрали будут соответствовать его требованиям. В качестве примера он привел трассу М-4, где есть колея. «Получается, на этом основании нужно отменять скоростной режим и демонтировать знаки, а после ремонта ставить обратно?» — спросил он.