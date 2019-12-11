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Эда Ширана признали артистом десятилетия в Великобритании

Компания Official Charts признала британского музыканта Эда Ширана лучшим артистом десятилетия в стране.

Как сообщается на сайте организации, у Ширана больше всего песен (12), которые заняли первые места в чартах синглов и альбомов в период с 2010 по 2019 год. Его песни провели на лидирующих местах 79 недель.

Композиция Ширана Shape Of You, которая продержалась 14 недель на первом месте чарта в 2017 году, стала песней десятилетия. В топ-5 вошли еще две его песни — Thinking Out Loud и Perfect.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня в течение последних десяти лет», — заявил музыкант.

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В 2018 году Ширан стал лауреатом премии Billboard Music Awards в главной категории «Лучший артист». Он также удостоился наград «Лучший исполнитель среди мужчин», «Лучший артист на радио» и «Лучший радиохит» (за песню Shape of You).

В рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, по версии Forbes, Ширан занял четвертую строку. Журнал оценил его заработок в $110 млн.

Теги: Эд Ширан, музыкант, Великобритания
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