США обвинили иранские компании в перевозке оружия массового поражения

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило список санкций против Ирана, добавив в него иранские транспортные компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что компании участвовали в перевозке оружия массового поражения из Ирана в Йемен для формирований Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которую США признали международной террористической организацией в апреле текущего года. В Минфине США сообщили, что в ноябре власти США задержали один из небольших кораблей, который перевозил оружие в Йемен.

В список внесли иранского бизнесмена Абдолхоссейна Хедри и принадлежащие ему судоходные компании Khedri Jahan Darya Co и Maritime Silk Road LLC.

Кроме того, в санкционный список добавили иранскую авиакомпанию Mahan Air, которая базируется в ОАЭ и Гонконге. Ранее она уже находилась под санкциями США из-за подозрений в поддержке терроризма, указывается в сообщении.

«Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения региональных террористических и военнизированных группировок оружием», — пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин.