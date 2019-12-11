Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в суде.

Из фабулы дела следует, что Вершинин был участником созданного полковником Владимиром Квачковым общественного движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». В 2015 году его включили в список террористических организаций.

Согласно обвинению, Вершинин формировал группы членов движения, назначал командиров и лично тренировал «ополченцев». Следствие установило, что участники организации планировали захват управлений полиции в Брянской и Тверской областях.

Суд признал Вершинина виновным по чч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

