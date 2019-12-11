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Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в суде.

Из фабулы дела следует, что Вершинин был участником созданного полковником Владимиром Квачковым общественного движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». В 2015 году его включили в список террористических организаций.

Согласно обвинению, Вершинин формировал группы членов движения, назначал командиров и лично тренировал «ополченцев». Следствие установило, что участники организации планировали захват управлений полиции в Брянской и Тверской областях.

Суд признал Вершинина виновным по чч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

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Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Экс-полковника Владимира Качкова приговорили к 13 годам лишения свободы в 2013 году из-за подготовки вооруженного мятежа. Позднее срок сократили до восьми лет. В 2015 году созданное им движение «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» включили в список террористических организаций.

В феврале текущего года Квачкову решили изменить приговор из-за частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (о возбуждении ненависти или вражды). Его освободили 19 февраля.

Теги: Владимир Квачков, организация, приговор
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