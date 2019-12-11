Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа предлагают установить штрафы для СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, нарушая при этом порядок своей деятельности.

Так, при первом нарушении для физлица предусматривается штраф 10 тыс. руб., для должностных — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. Однако при повторном нарушении сумма увеличится до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

Закон вводит понятие грубого нарушения закона «О СМИ» иноагентом — неоднократное нарушение порядка деятельности, которое может совершать как сотрудник издания, так и целый телеканал.