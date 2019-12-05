Госдума приняла закон о штрафах за нарушения для СМИ—иностранных агентов

Госдума приняла закон о штрафах за нарушения для СМИ—иностранных агентов

Государственная дума в четверг в третьем, окончательном чтении приняла поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы для СМИ, являющихся иностранными агентами. Документы опубликованы в электронной базе парламента.

Штрафы устанавливаются для средств массовой информации, которые выполняют функции иноагента, но нарушают порядок своей деятельности. Для физических лиц предусматриваются штрафы в размере 10 тыс. руб., для должностных — 50 тыс. руб., а для юридических — 500 тыс. руб.

При повторном нарушении они увеличиваются до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн руб. соответственно. Закон также вводит понятие грубого нарушения, за которое будут взиматься более серьезные штрафы: 100 тыс. руб. или административный арест до 15 суток для граждан, 200 тыс. руб. для должностных лиц, 5 млн руб. для юрлиц.

Грубым нарушением закона «О СМИ» иностранным агентом считается неоднократное — более двух раз в течение года — нарушение порядка деятельности СМИ — иноагента. Причем нарушения могут совершаться в том числе сотрудниками издания или телеканала.