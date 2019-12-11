У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Наш оперативный дежурный получил информацию от МСКЦ «Владивосток», а они в свою очередь — от коллег из береговой охраны Японии. Они нашли катер в море, мы его идентифицировали», — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что речь идет о катере с бортовым номером ОР0117 RUS 25, который вышел в залив Владимир на рыбалку 26 октября с шестью людьми на борту. По его словам, состояние катера удовлетворительное, существенных повреждений нет.

Уточняется, что членов экипажа на борту не было, их судьба неизвестна.

Ранее МЧС сообщало, что 26 октября в Ольгинском районе Приморья четыре человека вышли на рыбалку на моторной лодке в заливе Владимир и не вернулись. По факту пропажи рыбаков следователи начали проверку по ч. 1.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта).