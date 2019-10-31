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Следователи начали проверку после пропажи четырех рыбаков в Приморье

Следователи начали проверку после пропажи четырех человек, которые вышли на рыбаку в Приморском крае и не вернулись. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления СК.

Проверку начали по ч. 1.1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта).

Общество
В Приморье четыре рыбака вышли в море и не вернулись

Как сообщает региональное ГУ МЧС, поиски рыбаков продолжаются. К ним были привлечены суда, вертолет Ми-8 с группой спасателей, а также самолет авиации Восточного военного округа.

Четыре рыбака на моторной пластиковой лодке вышли в залив Владимир в Ольгинском районе 26 октября.

Теги: рыбаки, Приморский край, Следственный комитет
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