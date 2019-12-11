Глава ГИБДД назвал недопустимым использование нештрафуемого лимита

Глава ГИБДД Михаил Черников назвал недопустимым превышение скоростного режима на 19 км/ч, что при этом укладывается в нештрафуемый порог. Об этом говорится в его официальном обращении к участникам социальной кампании «Однозначно», передает ТАСС.

«Такого не должно быть на дорогах нашей страны. Дорожные знаки должны пониматься однозначно», — отметил он.

Черников напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета обозначил одной из ключевых социально-экономических задач государства воспитание культуры вождения.

Штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч был предусмотрен в Кодексе об административных правонарушениях до 2013 года, после чего был из него исключен. В конце 2018 года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафа, писали СМИ.