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Общество ,  
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Глава ГИБДД назвал недопустимым использование нештрафуемого лимита

Глава ГИБДД Михаил Черников назвал недопустимым превышение скоростного режима на 19 км/ч, что при этом укладывается в нештрафуемый порог. Об этом говорится в его официальном обращении к участникам социальной кампании «Однозначно», передает ТАСС.

«Такого не должно быть на дорогах нашей страны. Дорожные знаки должны пониматься однозначно», — отметил он.

Черников напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета обозначил одной из ключевых социально-экономических задач государства воспитание культуры вождения.

Общество
Медведев поручит еще раз обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч был предусмотрен в Кодексе об административных правонарушениях до 2013 года, после чего был из него исключен. В конце 2018 года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафа, писали СМИ.

О том, что Госавтоинспекция поддерживает снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил в начале осени заместитель начальника ГИБДД Владимир Кузин.

Глава правительства Дмитрий Медведев 3 декабря усомнился в целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и поручил еще раз его обдумать, сославшись на свой водительский опыт. По его словам, превышение скорости на 10 км/ч «на машине не ловится», а на «не очень новых машинах» его определить сложно, так как стрелка на спидометре прыгает.


 

Теги: ГИБДД, глава, превышение скорости
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