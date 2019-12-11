Сенатор США заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

Член сената конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию, согласно которой США должны ввести санкции против России или любых других стран в случае обнаружения их вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой президент в нашей истории», — заявил Крэйпо.

По его словам, механизмы, которые предусмотрены законопроектом, в большей степени предназначены для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не на защиту от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крэйпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

Как пишет издание, документ, в частности, предполагает, что если директор Национальной разведки США определит, что Россия вмешалась в американские выборы, то санкции в отношении Москвы должны быть наложены в течение 30 дней. Впервые законопроект представили демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио в начале 2018 года. Его обновленную версию сенаторы внесли в конгресс 3 апреля этого года. Последний вариант документа включал в себя запрет для американских граждан и компаний на «новые инвестиции» в российский энергетический сектор.