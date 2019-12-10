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Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

Соединенные Штаты предпримут ответные меры, в случае если Россия попытается вмешаться в выборы президента США 2020 года. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Ларовым по итогам состоявшихся переговоров, передает корреспондент РБК.

Он назвал недопустимым вмешательство других государств во внутренние дела США. «И я ясно передал наши ожидания в отношении России», — сказал Помпео.

Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга. Он уточнил, что Москва уже ранее выходила с этой инициативой, и это предложение было представлено вновь на встрече с Помпео.

Материал дополняется.

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