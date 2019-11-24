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В Афганистане подорвали автомобиль ООН

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в одном из центральных районов столицы Афганистана, Кабула. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Официальный представитель МВД Насрат Рахими сообщил, что взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений Организации Объединенных Наций (ООН), аккредитованных в Кабуле. Он отметил, что из-за взрыва погиб один иностранец, еще четверо людей пострадали. Об их национальности информации пока нет.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.

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18 ноября из-за взрыва в Кабуле пострадали четверо военных. Взрыв произошел недалеко от Кабульского военного учебного центра на востоке афганской столицы. По информации МВД, атаку устроил террорист-смертник.

Теги: Афганистан, ООН, взрыв
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