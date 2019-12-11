Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в Нижневартовск

Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в Нижневартовск

Большинство пассажиров рейса авиакомпании «Красавиа», направлявшегося из Уфы в Нижневартовск и совершившего ночью экстренную посадку в аэропорту вылета, уже доставлены в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Нижневартовска.

Воздушное судно приземлилось в 05:04 (03:04 мск). Как рассказали агентству в пресс-службе авиакомпании «Красавиа», часть пассажиров Як-42 отказалась от полета на резервном самолете.

В пресс-службе «Красавиа» уточнили РБК, что в Нижневартовск резервным бортом прибыли 60 пассажиров.

В настоящий момент специалисты авиакомпании и представители надзорных ведомств изучают причины неисправности самолета.