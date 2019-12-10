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В Уфе успешно приземлился самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», у которого отказал двигатель, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Уфы.

Пилоты посадили воздушное судно после выработки топлива в 00:20 (22:20 мск).

Общество
Пассажирский Як-42 принял решение вернуться в Уфу из-за отказа двигателя

Ранее стало известно, что Як-42, выполнявший чартерный рейс из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами возвращается в аэропорт отправления. Причиной такого решение стал отказ третьего двигателя самолета. Отмечалось, что опасного груза на борту самолета не было.

Как рассказали агентству в Уфимской транспортной прокуратуре, в связи с инцидентом будет инициирована проверка.

Теги: самолет, Уфа, Як-42
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