В Иркутской области загорелся дом культуры

Сельский дом культуры загорелся в поселке Лермонтовский Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 09:33 по местному времени (04:33 мск), а спустя чуть более часа его локализовали.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняет, что площадь пожара составила 800 кв. м. В ведомстве рассказали, что загорелась кровля. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций. ТАСС в МЧС отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В начале декабря в поселке Бохан Иркутской области произошел пожар в здании общежития педагогического колледжа. Его площадь составляла 159 кв. м. По данным МЧС, загорелись коридор и бытовые помещения на первом этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.