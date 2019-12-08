Пожар в гостинице в Одинцово сняли с беспилотника

Появилось видео горящей гостиницы в подмосковном Одинцово, снятое с беспилотника. Запись публикует телеканал «Звезда».
На кадрах видно, как пожарные заливают водой горящее здание, к которому практически вплотную примыкают другие постройки.
В какой-то момент дрон пролетает прямо над очагом пожара — видно, что верхние этажи здания были срубовыми, бревна обрушились внутрь и продолжают гореть.
Съемки с другого ракурса показывают, что от второго и третьего этажей гостиничного комплекса практические ничего не осталось, кроме фасадной части над крыльцом.