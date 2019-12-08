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Пожар в гостинице в Одинцово сняли с беспилотника

Появилось видео горящей гостиницы в подмосковном Одинцово, снятое с беспилотника. Запись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как пожарные заливают водой горящее здание, к которому практически вплотную примыкают другие постройки.

В какой-то момент дрон пролетает прямо над очагом пожара — видно, что верхние этажи здания были срубовыми, бревна обрушились внутрь и продолжают гореть.

Съемки с другого ракурса показывают, что от второго и третьего этажей гостиничного комплекса практические ничего не осталось, кроме фасадной части над крыльцом.

Пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» начался около 7 утра. На момент приезда пожарных пламя охватило территорию в 400 кв. м. Возгорание началось с первого этажа.

Ликвидировать огонь удалось в 11:14. Площадь пожара составила 1050 кв. м. Его тушили 67 человек и 23 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал. Около трех десятков человек — постояльцы гостиницы и ее персонал — эвакуировались самостоятельно.

Теги: пожар, Одинцово, видео
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Появилось видео пожара гостиницы в Одинцово
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