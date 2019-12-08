Пожар в гостинице в Одинцово сняли с беспилотника

Пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» начался около 7 утра. На момент приезда пожарных пламя охватило территорию в 400 кв. м. Возгорание началось с первого этажа.

Ликвидировать огонь удалось в 11:14. Площадь пожара составила 1050 кв. м. Его тушили 67 человек и 23 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал. Около трех десятков человек — постояльцы гостиницы и ее персонал — эвакуировались самостоятельно.