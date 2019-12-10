Напавшего на сотрудника СК с ножом мужчину решили лечить принудительно

Мужчину, напавшего на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Владислава Капустина прямо в приемной ведомства в Москве, признали невменяемым, его отправят на принудительное лечение, сообщается на сайте СКР.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает «хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость».

Нападение на полковника юстиции произошло днем 1 октября у проходной здания СК. Один из ожидавших приема мужчин напал на Капустина с ножом. Пострадавший был в критическом состоянии доставлен в НИИ им. Склифосовского с повреждением аорты и позднее умер.

В СК ранее сообщали, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После задержания его перевели из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при следственном изоляторе.

Сам мужчина после задержания объяснял свой поступок тем, что сотрудники Следственного комитета «выкидывали его заявления». Мужчина рассказал, что у него отобрали квартиру и им с матерью негде жить.