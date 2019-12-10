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Путин удивился отсутствию закона об амнистии на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что удивлен отсутствию закона об амнистии на Украине для участников военного конфликта в Донбассе. Стенограмма заседания СПЧ с президентом опубликована на сайте Кремля.

«Договаривались в пятнадцатом году еще, договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует», — отметил президент.

В сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил предоставление полной амнистии для участников конфликта в Донбассе.

В октябре замглавы МИД Украины Василий Бондар во время выступления в парламенте заявил о принятии всех необходимых законов по амнистии. Однако, по его словам, освобождение от уголовного преследование для участников конфликта может применяться только после восстановления суверенитета Украины, а вопросы ее применения по-прежнему остаются предметом дискуссии.

Теги: Владимир Путин, Украина, Донбасс, амнистия
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