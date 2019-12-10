Путин пообещал изучить причины ликвидации движения «За права человека»

Президент России Владимир Путин пообещал проверить, на основании каких аргументов было ликвидировано движение «За права человека», лидером которого был Лев Пономарев. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по правам человека в Кремле, передает «Интерфакс».

По его словам, политические взгляды самого Пономарева не должны быть основанием для того, чтобы запретить в России его деятельность.

«Я обязательно посмотрю, чтобы эти элементы не использовались, чтобы прекратить деятельность организации как таковой. В той части во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу», — сказал Путин.

Общественное движение «За права человека» было включено Минюстом в реестр иностранных агентов в феврале, в октябре Верховный суд постановил его ликвидировать. Свою инициативу Минюст объяснял нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах. Движение пообещало отстаивать свою позицию в Верховном суде.