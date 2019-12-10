Бирюков назвал Лужкова не боявшимся ответственности руководителем

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, умерший в возрасте 83 лет, всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей, заявил РБК вице-мэр Петр Бирюков.

«В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности», — сказал Бирюков.

Бирюков был первым заместителем Лужкова в правительстве Москвы и руководителем комплекса городского хозяйства столицы.