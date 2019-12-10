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Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в похоронах Лужкова

Президент России Владимир Путин высоко оценивал вклад экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего на 84-м году жизни, в развитие Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но и в целом в развитие страны, ее экономики», — сказал он. Представитель Кремля отметил, что у них были теплые и конструктивные отношения.

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Как заявил Песков, пока нет планов по участию Путина в траурных мероприятиях, потому что пока о них ничего не известно.

О смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Он умер в мюнхенской клинике в возрасте 83 лет. Решается вопрос с отправкой тела в Россию, идет оформление документов. В мэрии Москвы сообщили, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Теги: Юрий Лужков, Владимир Путин, Москва
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