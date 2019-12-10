Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал Лужкова самобытным человеком

Сергей Ястржембский, бывший пресс-секретарь экс-президента Бориса Ельцина и заместитель премьера правительства Москвы в 1998–2000 годах, назвал экс-мэра столицы Юрия Лужкова «самобытным и колоритным человеком», с которым было интересно общаться и работать. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Ястржембский отметил, что сегодняшний облик Москвы является результатом многолетней работы Лужкова, который улучшил город и осовременил его. «И в 1990-е годы, и в начале нынешнего века он был одним из наиболее, наверное, таких «турбулентных» политиков в российской действительности», — отметил он.

«Конечно, очень печальная новость. Но человек прожил яркую жизнь и оставил яркий след после себя», — заключил Ястржембский.

О смерти Лужкова стало известно ранее, 10 декабря. Бывший мэр умер в возрасте 83 лет в клинике в Мюнхене. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.