В Крыму назвали резолюцию Генассамблеи ООН «дымовой завесой» Киева

Принятая накануне резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая требует вывести российские «войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию украинской территории», является «политической дымовой завесой Киева», заявила в разговоре с РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По ее словам, с помощью резолюции Киев пытается «каким-то образом нейтрализовать обманутые ожидания граждан Украины, которые связаны с прекращением гражданской войны на Донбассе, безработицей, коррупцией и обещаниями Зеленского (президент Украины. — РБК) прекратить разгул преступности».

Ковитиди отметила, что украинцы «прекрасно понимают», что Крым не вернуть. «Проблемы народа Украины никак не связаны с Крымом», — отметила сенатор. Она уточнила, что украинцы «просто устали» от «популизма действующей и бывшей украинской власти, от елейных голосов модных телеведущих, регулярных украинских резолюций Генассамблеи ООН, которые никак не способствуют выходу Украины из экономического, политического, социального кризиса».

По ее словам, вопрос милитаризации Крыма и Севастополя «никак не сказывается на развитии самой Украины и никак не оправдывает ожиданий самих граждан».