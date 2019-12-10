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Политика ,  
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В Крыму назвали резолюцию Генассамблеи ООН «дымовой завесой» Киева

Принятая накануне резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая требует вывести российские «войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию украинской территории», является «политической дымовой завесой Киева», заявила в разговоре с РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По ее словам, с помощью резолюции Киев пытается «каким-то образом нейтрализовать обманутые ожидания граждан Украины, которые связаны с прекращением гражданской войны на Донбассе, безработицей, коррупцией и обещаниями Зеленского (президент Украины. — РБК) прекратить разгул преступности».

Ковитиди отметила, что украинцы «прекрасно понимают», что Крым не вернуть. «Проблемы народа Украины никак не связаны с Крымом», — отметила сенатор. Она уточнила, что украинцы «просто устали» от «популизма действующей и бывшей украинской власти, от елейных голосов модных телеведущих, регулярных украинских резолюций Генассамблеи ООН, которые никак не способствуют выходу Украины из экономического, политического, социального кризиса».

По ее словам, вопрос милитаризации Крыма и Севастополя «никак не сказывается на развитии самой Украины и никак не оправдывает ожиданий самих граждан».

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Кроме того, по мнению Ковитиди, выбранный Украиной курс не соответствует и тому курсу, который избран Европой. «Европа, конечно, вынуждена отыгрывать тот сценарий, который первоначально был избран. Тем не менее мы можем сказать, что выбранный Украиной курс не способствует построению новой архитектуры доверия и безопасности в Украине», — заключила она.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК назвал резолюцию Генассамблеи «стандартной». «Они ее штампуют из мероприятия в мероприятие», — пояснил он. Цеков отметил, что число голосующих за резолюцию уменьшается «из голосования в голосование». По его словам, в прошлый раз за резолюцию проголосовали 67 стран, при этом в 2014 году документ поддерживали «100 с лишним государств».

«Замечу, что ВС РФ — а раньше Российской империи — находятся в Крыму с момента принятия его в состав России, то есть с 1783 года. Без перерыва», — сказал Цеков. Он отметил, что, когда Крым был в составе Украины, это были ВС СССР, а после 1991 года ВС Российской армии всегда находились в Крыму, где базировался Черноморский флот. «Кроме Севастополя были базы в Гвардейском, в Феодосии, во многих других населенных пунктах Крыма», — добавил он.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила РБК, что выполнить требования резолюции невозможно, поскольку она «не отражает реального положения вещей». «Никакой оккупации не было и нет», — сообщила депутат.

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9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Ее поддержали 63 государства, 19 высказались против, 66 воздержались. Предложенная Украиной резолюция требует «вывести из Крыма российские войска и прекратить оккупацию украинской территории». Кроме того, в документе говорится о необходимости освобождения всех удерживаемых в России граждан Украины и о возвращении Россией военного оборудования с судов ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск».

Теги: Крым, ООН, резолюция, новости РБК, Генассамблея ООН
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