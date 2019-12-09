Генассамбелея ООН потребовала от России вывести войска из Крыма

Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

В поддержку предложенной Украиной резолюции проголосовали 63 страны, против высказались 19, еще 66 воздержались. Как отмечает постпредство, против резолюции выступили Армения, Белоруссия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Киргизия, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Ливия, Судан, Сербия, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Главное требование резолюции — вывести российские «войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию украинской территории».

В документе Россию также призывают вернуть Киеву военное оборудование с судов ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также в резолюции указана необходимость освободить всех удерживаемых в России граждан Украины, осуждаются военные учения в Крыму, рекомендуется иностранным гражданам и организациям воздержаться от визитов на полуостров без разрешения Киева.