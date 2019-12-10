Власти Красноярского края сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы в октябре режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли на заседании правительства региона, передает ТАСС.

«Предлагается отменить режим ЧС на территории края», — сказал первый замначальника ГУ МЧС по региону Вадим Сизых, члены правительства его предложение поддержали. При этом режим ЧС сохраняется на муниципальном уровне.

Сизых уточнил, что в результате случившегося были разрушены пять из семи дамб. Помимо гибели рабочих, прорыв привел к затоплению двух общежитий, в которых жили 75 человек. По его словам, травмы получили 25 человек.

Прорыв дамб на реке Сейба в Курганском районе Красноярского края произошел 19 октября. В результате затопило рабочий поселок, где жили сотрудники золотодобывающей артели «Сисим». Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.