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В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

В Красноярском крае опознали тела всех 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели «Сисим». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознаны 17 человек», — подчеркнул он.

Представитель оперативного штаба также рассказал, что все тела были выданы родственникам для захоронения.

Фотогалерея 
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Прорыв нескольких дамб на реке Сейба в Курганском районе Красноярского края произошел 19 октября. В результате был затоплен рабочий поселок, где жили сотрудники золотодобывающей артели «Сисим», многие из которых погибли.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что в ходе расследования были обнаружены тела двух погибших, которые числились пропавшими без вести. Таким образом, число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек, еще трех человек продолжают искать спасатели.

Теги: Красноярский край, опознание, погибшие, прорыв, дамба
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