В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

В Красноярском крае опознали тела всех 17 погибших при прорыве дамб золотодобывающей артели «Сисим». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознаны 17 человек», — подчеркнул он.

Представитель оперативного штаба также рассказал, что все тела были выданы родственникам для захоронения.

Прорыв нескольких дамб на реке Сейба в Курганском районе Красноярского края произошел 19 октября. В результате был затоплен рабочий поселок, где жили сотрудники золотодобывающей артели «Сисим», многие из которых погибли.