Илон Маск задел ограждение на бронированном пикапе Cybertruck

Пуленепробиваемый пикап Cybertruck, за рулем которого находился глава Tesla Илон Маск, снес столбик ограждения в Малибу, штат Калифорния. Видео инцидента доступно на YouTube.

По данным портала TMZ, Маск приехал в ресторан вместе с актером Эдвардом Нортоном. На кадрах видно, как пикап, отъезжая от заведения, задевает задним колесом столбик ограждения и сбивает его.

21 ноября Tesla показала пуленепробиваемый электропикап Cybertruck. Его корпус выполнен из сверхпрочной стали, а стекла автомобиля бронированы. Во время презентации кузов машины выдержал удар кувалды, однако стекло после попадания металлического шарика треснуло. В первые дни после показа Tesla получила более 140 тыс. заказов на новый пикап, сообщил Маск.