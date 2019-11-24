Tesla получила тысячи заказов на новый пикап после провальной презентации

Во время презентации у бронированного электрического пикапа от Tesla треснуло стекло. Оно не выдержало бросок металлическим шаром

Илон Маск (Фото: Ringo H.W. Chiu / AP)

Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что Tesla уже получила 146 тыс. заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась в минувший четверг. Об этом Маск написал на своей старнице в Twitter.

Презентация электропикапа Cybertruck состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе. Публике показали бронированный автомобиль трапециевидной формы, стоимость которого будет начинаться от $39,9 тыс.

Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой. Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа — окно в итоге треснуло.