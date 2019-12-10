Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.

По его словам, это «невозможность федерализации Украины», ее суверенитет, а также «невозможность компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории». «Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

Ранее в Париже состоялась встреча «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Лидеры стран приняли итоговый документ, предусматривающий новое разведение военных сил в Донбассе, продление его особого статуса и улучшение мониторинга прекращения режима огня в регионе. По завершении встречи Зеленский на русском языке сообщил об «абсолютно разном взгляде» с президентом России Владимиром Путиным по передаче границы: так, Киев выступает за передачу перед проведением выборов в регионе, а Москва, придерживающаяся выполнения ранее подписанных минских договоренностей, — после них.