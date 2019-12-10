Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Оценивать возможность частного финансирования будет госкорпорация ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам Иванова, сначала процедуру финансово-инвестиционной экспертизы закрепят в законопроекте о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), но планируется, что под нее попадут все виды государственной поддержки бизнеса. Он отметил, что при запросе на бюджетное финансирование будут изучаться не только денежные инвестиции, но и, например, такие инструменты, как различные преференции от частных инвесторов в обмен на участие в проекте госкорпорации.

В РФПИ изданию сообщили, что планируют снижение господдержки за счет частных инвестиций в среднем на 30%. Их возможность оценит комиссия по нацпроектам, добавили в фонде.

Согласно законопроекту «О защите и поощрении капиталовложений», проведение аукциона будет необходимо для всех проектов, которые предусматривают поддержку государства в размере от 1 млрд руб.