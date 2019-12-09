В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»

В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Григорий Дукор / ТАСС)

Лидеры стран «нормандской четверки» сейчас работают над проектом итогового коммюнике, их встреча продлится еще несколько часов, сообщил журналистам замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК.

По его словам, главы государств и члены делегаций «активно обсуждают» каждый пункт итогового заявления, чтобы выработать финальный вариант, который будет потом подписан.

По словам Тимошенко, на встрече царит «достаточно рабочий» настрой. Все участники саммита «в рабочем настроении за столом обсуждают все вопросы», сказал он журналистам на брифинге во дворе Елисейского дворца.

В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран. На мероприятии обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе. Ожидается, что в ходе встречи будет принят итоговый документ, в котором будут прописаны дальнейшие шаги, способствующие прекращению конфликта.