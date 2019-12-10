Роскачество назвало лучший майонез

Эксперты проверили 18 торговых марок оливкового майонеза российского производства, говорится в поступившем в РБК сообщении Роскачества.

По итогам исследования самыми качественными признаны торговые марки «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК» и Mr Ricco — в них не нашли консервантов.

Прочие производители использовали консерванты, такие как сорбиновая (Е 200) и/или бензойная (Е 210) кислота. Нарушения, связанные с маркировкой, были выявлены у пяти из 18 марок.

Специалисты оценивали продукт по 31 показателю качества и безопасности. В результате вся продукция была признана безопасной. В ней специалисты не выявили токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов, патогенных микроорганизмов.



Также майонез всех проверенных торговых марок получил высшую оценку (пять баллов) по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция соуса. Исследование показало, что во всех представленных образцах количество яичных продуктов соответствует требованиям ГОСТа.