В Роскачестве назвали способ определения невяжущей хурмы

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Эксперты Роскачества рассказали, как определить на прилавках магазинов невяжущую хурму и что можно сделать с фруктом, если неприятный эффект при его употреблении сохраняется. Сообщение Роскачества поступило в распоряжение РБК.

Отмечается, что вяжущими свойствами обладает хурма, которая содержит большое количество танинов. Обычно эти фрукты имеют коническую форму и теряют вяжущий эффект только при полном созревании. Однако в таком случае они становятся слишком мягкими, что не позволяет их подвергать транспортировке. Такой сорт хурмы считается наиболее сладким и пользуется популярностью в европейских странах.

Невяжущие сорта имеют круглую или зачастую четырехгранную форму в поперечном разрезе. Такая хурма более жесткая и хрустящая.

В случае, если покупатель предпочитает вяжущий сорт хурмы, эксперты дают несколько советов по дозреванию плода в домашних условиях.