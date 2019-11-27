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В Роскачестве назвали способ определения невяжущей хурмы
Фото: Zhao Dongshan / ZUMA / ТАСС

Эксперты Роскачества рассказали, как определить на прилавках магазинов невяжущую хурму и что можно сделать с фруктом, если неприятный эффект при его употреблении сохраняется. Сообщение Роскачества поступило в распоряжение РБК.

Отмечается, что вяжущими свойствами обладает хурма, которая содержит большое количество танинов. Обычно эти фрукты имеют коническую форму и теряют вяжущий эффект только при полном созревании. Однако в таком случае они становятся слишком мягкими, что не позволяет их подвергать транспортировке. Такой сорт хурмы считается наиболее сладким и пользуется популярностью в европейских странах.

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Невяжущие сорта имеют круглую или зачастую четырехгранную форму в поперечном разрезе. Такая хурма более жесткая и хрустящая.

В случае, если покупатель предпочитает вяжущий сорт хурмы, эксперты дают несколько советов по дозреванию плода в домашних условиях.

Для этого фрукт можно положить в пакет и подержать несколько дней при обычной комнатной температуре. «Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют такие фрукты, как яблоки и бананы», — отмечает генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, если положить их в пакет с хурмой, процесс ее созревания ускорится.

Также, чтобы избавиться от вяжущего эффекта, хурму можно залить теплой водой, и дать ей немного полежать. В качестве альтернативного метода предлагается фрукт заморозить.

Теги: Роскачество, фрукты
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