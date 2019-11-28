Роскачество обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Роскачество выявило в детском яблочном пюре, представленном на российском рынке, наличие пестицидов. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты изучили 24 популярных на российском рынке торговых марок. На предмет соответствия ГОСТу проверку прошли все бренды, более того, выяснилось, что половина из них опережает стандарты Роскачества.

Это пюре «Бабушкино лукошко» (Россия), «Когда я вырасту» (Сербия), «Маленькое счастье» (Белоруссия), «Малышам» (Россия), «Сочный мир» (Россия), «ФрутоНяня» (Россия), Bebivita (Россия), Fleur Alpine (Шотландия), Gerber (Польша), Hipp (Россия), Peek-a-boo (Испания), Rudolfs (Латвия). Данные маркировки не соответствовали продукции лишь у одного бренда — ТМ Semper.

Результаты исследования позволяют говорить, что в составе пюре не содержатся радионуклиды и тяжелые металлы, консерванты и синтетические красители, а также на обнаружено наличие ГМО.