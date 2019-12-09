Путин прилетел в Париж на встречу в «нормандском формате»

Путин прилетел в Париж на встречу в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «в нормандском формате». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его самолет приземлился в аэропорту Шарль де Голль, после чего российский лидер пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.

В Париже 9 декабря состоится встреча президентов России, Украины, Франции и Германии, на которой будет обсуждаться урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

Сам саммит «нормандской четверки» начнется в 18:00 мск. По словам источника РБК, знакомого с организацией саммита, он продлится около 2 часов 45 минут, после чего начнется пресс-конференция по итогам встречи. До начала мероприятия, в 17:00 и в 17:30, состоятся встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.