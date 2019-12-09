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Политика ,  
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В Совфеде оценили перспективы «нормандского» саммита

В Совете Федерации с умеренным оптимизмом оценивают перспективы саммита в «нормандском формате» в Париже. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК счел предстоящий саммит подвижкой в переговорном процессе по Украине.

«В любом случае, здорово, что встреча состоится, потому что три года были одни разговоры и ничего не двигалась, а ситуация в Донбассе ухудшалась. Как пройдет встреча, сложно сказать, я бы не стал предсказывать удачу или неудачу. Тем не менее там встретятся серьезные люди: главы России, Германии, Франции и президент Украины Зеленский», — заявил он в разговоре с РБК. По мнению сенатора, позиция России, как и позиция Германии и Франции, — исполнение минских соглашений — неизменна. При этом, как указал Джабаров, пока не понятно, как на это будет реагировать Зеленский, «какие у него припрятаны козыри».

Джабаров отметил, что для Зеленского и всех прочих важно, чтобы президент Украины смог после возвращения в Киев отстоять перед своими гражданами принятые на саммите решения. «Тем не менее он президент и не должен бояться ничего. Если он принимает какое-то решение, нужно его исполнять. От этого зависит его политическое будущее», — высказался Джабаров.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил надежду на «подвижки» по урегулированию ситуации в Донбассе. «Как минимум будет полное разведение войск с обеих сторон, обмен пленными, амнистия. И это, конечно, уже дело будущего, но, возможно — объявление особого статуса Донбасса Верховным судом Украины», — заявил он. Цеков добавил, что надеется на прекращение активных боевых действий в последующие дни и месяцы.

Позитивно оценил Цеков и перспективы первой с момента избрания Зеленского двусторонней встречи лидеров России и Украины. «Двусторонняя встреча Путина и Зеленского — это хорошо. Понятно, что Зеленского предупредили быть с Путиным осторожным и все такое. Но честно говоря, на его месте я бы не слушал советов украинских политиков, которые довели страну до ручки: Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко», — сказал он.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже. Помимо многосторонних переговоров после саммита запланирована и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого они общались только по телефону. Основной темой беседы должно стать исполнение минских соглашений.

Теги: Совфед, «нормандский формат», саммит, Париж, сенаторы, новости РБК
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